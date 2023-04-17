Мир 17 апреля 2023, 16:43 Африканист Пискунова рассказала о причинах конфликта в Судане Африканист Пискунова: конфликт в Судане произошел из-за недовольств госструктурами

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В Судане началось противостояние между Силами быстрого реагирования (СБР) и армией государства. Африканист, доцент факультета мировой политики МГУ Ломоносова Наталия Пискунова рассказала, из-за чего возник данный переворот. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, СБР решились на переворот из-за того, что в стране царило недовольство государственными структурами в управлении. Власти не смогли вовремя урегулировать внутренние проблемы, что и спровоцировало противостояние.

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«Это [СБР] военизированная структура, она изначально подчинялась суданскому правительству, но потом начала постепенно проявлять свое недовольство, выходить из-под подчинения», — рассказала Пискунова.