Мир 30 августа 2023, 16:21 Африканист Костелянец: конфликты между закостенелым правительством и молодым населением порождают госперевороты в Африке

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Все государственные перевороты в странах Африки возникают из-за конфликтов между закостенелым правительством и молодым населением материка. Об этом сообщил африканист Сергей Костелянец сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, в странах материка живет большое количество молодежи. Их не устраивают действия династии правителей, которые долго находятся у власти, все госперевороты возникают из-за требований каких-либо перемен.

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Костелянец отметил, что в Габоне ситуация усугубилась неравномерным распределением доходов.