Мир 25 августа 2023, 18:55 Африканист Есипов назвал ввод войск Буркина-Фасо и Мали на территорию Нигера шагом к эскалации конфликта

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Размещение вооруженными силами Мали и Буркина-Фасо своих войск на территории Нигера станет шагом к эскалации конфликта. Об этом сообщил военный переводчик, африканист Андрей Есипов газете «Взгляд».

По словам эксперта, совместных усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера не хватит при военном конфликте с ЭКОВАС. Противники с большей долей вероятности будут опережать Нигер по численности войск и технической оснащенности.

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Есипов отметил, что Сенегал и Нигерия также могут объединиться для восстановления якобы конституционного порядка в государстве.