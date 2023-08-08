Мир 08 августа 2023, 06:39 Африка стала российской, китайской и американской. Сенаторы призвали Макрона отреагировать на провал Французские сенаторы в письме президенту Макрону признали провал кампании в Африке Unsplash

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Франция утратила влияние в Африке, даже особенно благосклонные страны отвернулись от нее в пользу Китая, России и США. Группа 94 сенаторов отправила открытое письмо президенту Эммануэлю Макрону и призвала его отреагировать на ситуацию, сообщила газета Le Figaro.

Авторами письма стали сенаторы первый вице-президент Сената по международным отношениям Роже Каручи, лидер фракции республиканцев Брюно Ретайо и председатель сенатского комитета по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон. В общей сложности его подписали 94 представителя нескольких политических партий.

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Они призвали руководство Франции к пересмотру политики в Африке, ведь прежняя стратегия провалилась. Влияние бывшего колонизатора отвергли Нигер, Мали, Центральноафриканская Республика, страны Северной Африки, в том числе Марокко.

«Вероятно, пришло время, когда Африка, дружественный континент, кажется, больше не понимает Францию ​​и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие», — заявили политики.

Прежде французская Африка, по словам сенаторов, превратилась в военном отношении в российскую, экономическом — китайскую, дипломатическом — американскую. Их возмутило засилье английского языка. Члены Сената заявили, что не готовы мириться с утратой влияния на этом континенте.

Бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро заявил, что провалом Европы в Африке стал госпереворот в Нигере. Страны не согласовали общую стратегию отношений с этим регионом.