10 сентября 2023, 08:04
Африка нанесет Европе неожиданный удар
Okaz: страны Африки могут нанести по Европе сильный удар
Страны Африки, занявшие пророссийские позиции, могут нанести «смертельный удар» по Европе. Об этом сообщил обозреватель саудовской газеты Okaz Абдул Латиф аль-Двайхи.
Он напомнил о колонизаторском периоде в европейской истории и «разрушающей роли» Запада в Африке.
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«Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи», — отметил саудовский журналист.
По его словам, «пробуждение стран Африки» напугало западных лидеров, которые не только хотели уменьшить влияние России и КНР, но и продолжить использовать Африку в собственных целях.
«Но еще одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесет смертельный удар по Европе», — сообщил автор.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил на саммите «двадцатки», что страны Африки выразили готовность участвовать в международных дискуссиях по зерну и энергетике.
Африка
Саудовская Аравия
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