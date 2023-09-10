Мир 10 сентября 2023, 08:04 Африка нанесет Европе неожиданный удар Okaz: страны Африки могут нанести по Европе сильный удар Unsplash

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Страны Африки, занявшие пророссийские позиции, могут нанести «смертельный удар» по Европе. Об этом сообщил обозреватель саудовской газеты Okaz Абдул Латиф аль-Двайхи.

Он напомнил о колонизаторском периоде в европейской истории и «разрушающей роли» Запада в Африке.

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«Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи», — отметил саудовский журналист.

По его словам, «пробуждение стран Африки» напугало западных лидеров, которые не только хотели уменьшить влияние России и КНР, но и продолжить использовать Африку в собственных целях.

«Но еще одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесет смертельный удар по Европе», — сообщил автор.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил на саммите «двадцатки», что страны Африки выразили готовность участвовать в международных дискуссиях по зерну и энергетике.