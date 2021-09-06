AFP: талибы* обязали студенток частных вузов носить никаб

Движение «Талибан»* заявило, что студентки частных университетов должны в обязательном порядке носить никаб — полностью закрывающий лицо головной убор с прорезью для глаз. Об этом сообщило AFP.

По данным агентства, талибы опубликовали документ, в котором также даны и другие указания относительно организации работы учебных заведений. В частности, там есть требование разделять классы по полу. Если же это невозможно, то нужно отделять женщин от мужчин занавесом, а также использовать отдельные входы и выходы.

Допускать до преподавания девушкам будут только женщины или пожилые мужчины с хорошей репутацией.

«Университеты обязаны набирать женщин-преподавателей для студенток в зависимости от их возможностей», — сказано в документе.

Кроме того, студентки должны будут уходить с занятия на пять минут раньше и ждать, пока учебное заведение их сокурсники-мужчины.

Неназванный университетский профессор в беседе с агентством, заявил, что, даже несмотря на ограничения, большим позитивным шагом является то, что девочкам и девушкам позволено и дальше учиться.

Движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане в середине августа на фоне вывода оттуда американских войск. Единственным регионом, который остался неподонтрольным талибам*, является Панджшер.

Утром 6 сентября появились противоречивая сообщения о положении этой провинции. Талибы* заявили, что взяли под полный контроль Панджшер. Ополченцы опровергли эту информацию.

«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.