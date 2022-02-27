AFP сообщило о планах укрепить НАТО на восточном фланге французскими солдатами

Более 9,5 тысячи французских военных могут мобилизовать или привести в боевую готовность на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в генштабе Франции.

По данным собеседника AFP, примерно полторы тысячи солдат из этого числа могут быть задействованы в миссиях по укреплению НАТО на восточном фланге, написало РИА «Новости».

Источник AFP уточнил, что около 500 французских военных дислоцируют в Румынии. На территории Эстонии, по его данным, уже расположены порядка 300 военнослужащих и еще около 100 должны прибыть туда в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5. По данным агентства, все это необходимо, чтобы укрепить противовоздушную оборону стран Прибалтики.

Собеседник французского издания добавил, что для совершения полетов над Польшей были задействованы около 600 военных. По его словам, с 24 февраля Франция выполняет по два вылета в день в рамках «защиты польского неба».

По информации источника AFP, в состоянии боевой готовности в составе сил быстрого реагирования НАТО находятся примерно 8 тысяч французских военных.