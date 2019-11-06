Афонский монах обвинил патриарха Варфоломея в попрании канонов и потворстве ереси

Старец обвинил патриарха Варфоломея в предоставлении убежища ересям и попрании канонов. Он призвал главу Фанара покаяться, а также отказаться от скользкого пути, который ведет к уничтожению межправославного единства миллионов христиан во всем мире.

В Сети опубликовали открытое письмо афонского монаха.

«В бесплодных и хитроумных диалогах с еретиками вы предали Единую Церковь, Православие, много раз признавая „разнообразие“ в святых учениях нашей Церкви и церковный характер в сектантских сборищах монофизитов, папы, и богородицеборцев, и протестантов иконоборцев, — подчеркивает старец. — Ранее вы обругали официально и необратимо Святых Отцов, как „несчастных жертв архизлого змея“, дабы самому казаться освобожденным от необходимости послушания боговдохновенным их призывам», — написал Гавриил Карейский.

Монах подчеркнул, что патриарх Варфоломей сознательно «дружит» с еретиками, а также стал врагом Триединого Бога и Богоматери.

«Покайтесь и сойдите с широкого и скользкого пути, по которому вы постоянно движетесь, который наносит ущерб верной православной заботе и межправославному единству миллионов крещеных душ, за которые вы дадите страшный, „экуменический“, ответ пред высшим Судьей», — заявил старец.