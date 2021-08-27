Афганцы, у которых есть нужны документы, могут свободно покидать страну после открытия гражданской части аэропорта Кабула. Об этом заявил представитель катарского движения «Талибан»* Мохаммад Сохаил Шахин.

В столице Катара Дохе вчера делегация талибов* во главе с представителем политического офиса движения Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем встретилась со спецпредставителем правительства Франции по Афганистану Франсуа Ришье, рассказал Шахин.

«В ходе встречи „Талибан“* подчеркнул, что каждый афганец, имеющий соответствующие юридические основания, сможет выезжать за границу. <…> Всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для их поездки после открытия гражданской части аэропорта [Кабула]», — написал он на своей странице в Twitter.

На встрече обсуждались вопросы установления мира в Афганистане, ситуация с аэропортом Кабула, возвращение детей в школы.

«Талибан»* захватил власть в Афганистане в середине августа. Тогда талибы* взяли без боя Кабул, а президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.