Афганскую женщину забили камнями на глазах у толпы людей

На кадрах можно увидеть женщину, которая находится в яме. Она сжимается и кричит, пока ее беспощадно забивают камнями перед толпой зевак. Известная афганская активистка Лайла Хайдари заявила, что талибы* забросали камнями женщину «несколько дней назад» в провинции Гор. Другая активистка также заявила, что происшествие, снятое на видео, произошло недавно.

Внимание! Видео содержит сцены насилия

Пресс-секретарь президента Афганистана также назвал виновными в происшествии талибов*. Он обвинил их в «жестокости и злодеяниях». При этом, «обвиненная сторона» утверждает, что видеозапись была сделана давно. Скорее всего, представитель талибов* имеет ввиду случай, произошедший в 2015 году, когда женщину, известную как Рокшана, забили камнями за прелюбодеяние. Этот случай произошел также в провинции Гор.

Тогда чиновники сообщили, что женщина была схвачена повстанцами после того, как сбежала из дома. По словам афганских властей, Рокшану обвинили в прелюбодеянии. Она была помолвлена с мужчиной, но не хотела выходить за него замуж и сбежала, предположительно, с 19-летним парнем.

В соответствии с афганской конституцией забивание камнями — это преступление. Однако, такое наказание считается законным у талибов*, отмечается в материале.

Независимая комиссия по правам человека в Афганистане занялась расследованием этого дела. Сейчас устанавливается, когда именно были сняты эти кадры и за что так жестоко расправились с женщиной.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.