Афганского силовика застрелили близ аэропорта Кабула

Один афганский военнослужащий погиб в районе аэропорта Кабула в результате перестрелки с неизвестными. Еще трое получили ранения. Об этом со ссылкой на Бундесвер сообщило РИА «Новости».

Перестрелка в районе воздушной гавани произошла рано утром, около 05:13 по московскому времени. Выстрелы раздались у северных ворот кабульского аэропорта. Впоследствии один служащий сил безопасности Афганистана погиб. Еще трое его сослуживцев пострадали.

В перестрелке участвовали также американские и немецкие силовики, но среди них пострадавших нет. Кто открыл огонь по военным, неизвестно.

После того как 15 августа боевики «Талибана»* без боя вошли в Кабул и объявили о захвате власти в республике, в столичный аэропорт начали практически ежедневно прорываться толпы людей в надежде покинуть страну. Это провоцировало беспорядки со стрельбой и жертвами. Накануне СМИ сообщили, что аэропорт Кабула закроют на двое суток для эвакуации людей, которые находятся на его территории.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.