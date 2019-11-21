Афганского политолога застрелили рядом с посольством РФ в Кабуле

Представитель местного МВД Насрат Рахими сообщил, что полиция ведет расследование убийства.

По данным следствия, политолога расстреляли двое неизвестных, проезжавшие мимо на мотоцикле.

Отмечается, что Модждах был писателем и поэтом, а также работником министерства иностранных дел Афганистана при режиме «Талибана»*.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ