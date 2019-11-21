Афганского политолога застрелили рядом с посольством РФ в Кабуле
В Кабуле рядом с российским посольством убили афганского политолога Вахида Модждаха. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Tolo News.
Представитель местного МВД Насрат Рахими сообщил, что полиция ведет расследование убийства.
По данным следствия, политолога расстреляли двое неизвестных, проезжавшие мимо на мотоцикле.
Отмечается, что Модждах был писателем и поэтом, а также работником министерства иностранных дел Афганистана при режиме «Талибана»*.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ