Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием

Противники талибов*, которые удерживают неподконтрольную боевикам афганскую провинцию Панджшер, обратились за помощью к Западу. Бойцы сопротивления попросили оружие. Газета The Washington Post опубликовала заявление лидера сопротивления Ахмада Масуда — младшего.

«Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», — говорится в заявлении главы сопротивления.

Масуд-младший отметил, что афганские военные, которые не пожелали сдаться, сейчас направляются в Панджшер с оружием и техникой. Он попросил друзей Афганистана на Западе вступиться за него и его бойцов в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Лидер сопротивления отметил, что США и их союзники покинули поле битвы, однако Штаты все еще могут быть «великим арсеналом демократии».

Ахмад Масуд — младший — сын национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Последний погиб в 2001 году. Его убили террористы-смертники.

В ночь на 16 августа сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане: они вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Сотни местных жителей после этого решили бежать из страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.