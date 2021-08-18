Власти Афганистана 20 лет не могли справиться без помощи США. Если поддержки не будет, то новое правительство может не продержаться. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы знаем, что правительство, которое существовало в Кабуле последние 20 лет, не могло продержаться, если бы не поддержка со стороны США, которые были крупнейшим двусторонним донором, если бы не поддержка со стороны ООН, если бы не поддержка международного сообщества», — привел слова Прайса ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа добавил, что новая власть может не продержаться без помощи американской стороны. Он дал понять, что США намерены проводить политику «кнута и пряника» в отношении афганского правительства.

«Это вопрос о „пряниках“. У нас определенно есть такие „пряники“ в плане помощи, в которой, как можно ожидать, будет нуждаться любое будущее правительство Афганистана», — сказал Прайс.

Он подчеркнул, что у США также есть и рычаги давления. Если новая власть не будет соблюдать базовые права местных жителей, то Вашингтон сможет сделать так, что правительство понесет значительные издержки. По словам Прайса, США к этому готовы.