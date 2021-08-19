Патрушев предрек Украине афганский сценарий

Украину ждет судьба Афганистана, когда США не вспомнят о своих партнерах в Киеве. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По словам Патрушева, США привели на Украине к власти лояльных людей. Вашингтон накачивает страну ненужным самим американцам вооружением, а на самом деле поддерживают увеличение экстремизма, неонацизма и преступности. Украина хочет вступить в НАТО, из-за чего прислуживает интересам своих иностранных покровителей.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты», — сказал секретарь Совбеза в интервью «Известиям».

Он добавил, что Украина стремится к распаду, а Вашингтон в какой-то момент даже и не вспомнит о своих сторонниках в этой стране.

Также Патрушев затронул вопрос участия России в ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что российской стороне необходимо следить за мигрантами и защищать страну от перехода через границу террористов под видом беженцев.