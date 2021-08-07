Теневой губернатор движения «Талибан»* Абид Мавлави погиб вместе с 275 боевиками в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана во время операции ВВС республики. Об этом говорится в заявлении 215-го корпуса афганской армии в Twitter.

«276 террористов, включая Абида Мавлави, теневого губернатора „Талибана“*, убиты и 47 других террористов ранены за последние 24 часа в Гильменде и Нимрузе силами обороны и безопасности Афганистана. Ни один террорист не останется в живых», — написали военные.

Представитель талибов* Кари Юсуф Ахмади опроверг эту информацию в разговоре с РИА «Новости».

На этой неделе взрыв прогремел рядом с домом министра обороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади — в воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Во время атаки, ответственность за которую взял на себя «Талибан»*, погибли восемь и пострадали 20 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась в 2021 году из-за активных действий участников «Талибана»*, которые завладели переходом на афганско-туркменской границе и захватили более 150 районов страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.