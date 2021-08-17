Афганская валюта обновила антирекорд после захвата власти «Талибаном»*

Национальная валюта Афганистана — афгани — четвертый день подряд продолжает стремительное снижение на бирже. После захвата власти запрещенной в России террористической группировкой она достигла исторически низких значений.

На торгах 17 августа афгани упала на 1,7% — до 83,5013 за доллар. Для сравнения: 13 августа курс был 80,75 афгани за одного «американца», сообщил РБК.

Ситуация в Афганистане повлияла и на рынки Пакистана. Накануне суверенные долларовые облигации этой страны со сроком погашения в 2031 году потеряли 1,8%. Это было самое большое падение с момента их размещения властями. Кроме того, иностранных инвесторов беспокоит, что пакистанские власти якобы поддерживают талибов*.

Талибы* вошли в Кабул 15 августа. Столица страны была взята без боя. Боевики заняли президентский дворец. В этот день президент Ашраф Гани покинул страну, уйдя в отставку. Уехал из Афганистана и исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади.

Сегодня «Талибан»* объявил о всеобщей амнистии для чиновников прошлого правительства. Их призвали возвращаться к обычной жизни.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.