Афганская блогерша погибла во время взрыва в аэропорту Кабула. Перед смертью она записала эмоциональное видео

Блогерша из Кабула Наджма Садеки записала эмоциональное видео, в котором со слезами на глазах попрощалась с подписчиками после прихода к власти талибов*. Она заявила, что не верит в случившийся кошмар. После этого она погибла при взрыве в столичном аэропорту, куда поехала, чтобы улететь из страны. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Раз мы не можем теперь выходить из дома и показывать для вас Афганистан, мы решили записать последнее видео и попрощаться с вами. Жизнь в Кабуле стала очень сложной, особенно для тех, кто привык быть свободным и счастливым. Хотела бы я проснуться от этого кошмара и понять, что все это неправда», — поделилась своими мыслями и эмоциями 20-летняя студентка факультета журналистики Кабульского университета.

Девушка сильно расстроилась, что больше не сможет снимать со своими подругами сюжеты о жизни молодежи в Афганистане, и решила уехать из страны. Она отправилась в международный аэропорт Кабула, где погибла во время взрыва.

Несколько взрывов прогремело в районе кабульской воздушной гавани 26 августа. Жертвами атаки стали более ста местных жителей и 13 американских военных. Ранее боевики «Талибана»* вошли в столицу, заняли президентский дворец и захватили власть в Афганистане. После этого тысячи людей заполонили аэропорт в надежде сбежать из республики, чтобы не жить по законам шариата.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.