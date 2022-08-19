Афганистан захотел обменять российские нефтепродукты на изюм и полезные ископаемые

Афганистан в обмен на поставки нефтепродуктов и различных товаров из России мог бы в обмен предложить лекарственные травы, изюм и добываемые в стране полезные ископаемые. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России», — сказал министр РИА «Новости».

Он рассказал, что в Афганистане есть лекарственные травы, сухофрукты, изюм. Последний страна исторически поставляла в Россию.

Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле», — добавил Азизи.

По его словам, Афганистан может поставлять на российские фабрики сырье, такой бизнес уже ведется с Китаем.

Глава Минпромторга Афганистана сообщил также, что его страна до конца этого года собирается заключить с РФ соглашение на поставку одного миллиона тонн дизеля и одного миллиона тонн бензина.