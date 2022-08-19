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    19 августа 2022, 10:11

    Афганистан выразил надежду на разморозку активов в США

    Министр торговли Афганистана Азизи заявил о необходимости разморозить активы страны в США

    Максим Зинкин

    Власти Афганистана стремятся к налаживанию экономических отношений с мировым сообществом, однако для этого США необходимо разморозить национальные активы государства. Об этом РИА «Новости» заявил министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.

    По его словам, американские власти заморозили афганские деньги на счетах в банках, хотя они принадлежат простым людям и представителям частного сектора.

    «Эти средства находились на банковских счетах под гарантиями. Если США закроют глаза на проблему, то афганская экономика и частный сектор потерпят крах», — заявил Азизи.

    Азизи подчеркнул, что средства необходимо разморозить как можно быстрее и передать законным владельцам.

    Президент США Джо Байден в феврале 2022 года подписал указ, которым он заблокировал семь миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана, хранящихся в американских банках.

    Предполагалось, что после решения суда половину арестованных средств направят на удовлетворение гуманитарных нужд народа Афганистана.