Афганистан попросил РФ помочь в борьбе с коронавирусом

Кабул нуждается в помощи при борьбе с распространением коронавируса. Он надеется получит ее от Москвы. Такое заявление сделал посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.

«Подобный запрос о помощи поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА (Фазля Хади ― прим. ред.) Муслимъяра», - рассказал Мантыцкий РИА «Новости».

По его словам, обращение передали российским властям. Сейчас просьбу обсуждают.

По данным портала Worldometer, в Афганистане зарегистрировано 1092 случая заражения коронавирусом. Его жертвами стали 36 человек, 150 смогли перебороть COVID-19.

Россия уже оказывала гуманитарную помощь Италии, Сербии и США, Так, в конце марта российский самолет привез в Вашингтон медицинские принадлежности. Американский лидер Дональд Трамп назвал этот жест очень милым.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по число инфицированных и умерших. Там зафиксировано 818 тысяч случаев заражения и более 45 тысяч смертей. Не исключено, что страну накроет и вторая волна эпидемии.

В России COVID-19 подтвержден у 57 999 человек. При этом его жертвами стали 513 больных, 4420 вылечились.