Афганистан получит от ЕС один млрд евро в качестве гуманитарной помощи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twiiter, что Афганистану выделят один миллиард евро гуманитарной помощи. Об этом сообщил RT.

Фон дер Ляйен представит пакет поддержки Афганистана на заседании G20. По ее словам, необходимо приложить максимум сил, чтобы не допустить социально-экономического и гуманитарного коллапса в Афганистане. Она объяснила, то выделенные деньги пойдут на программы по защите прав, предоставлении убежищ и вакцинации.