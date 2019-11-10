Афганистан объявил о победе над ИГ*. В Госдуме в этом усомнились

Власти Афганистана заявили об уничтожении в стране запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом объявил исполняющий обязанности главы афганского МВД Масуд Андараби. В российском парламенте сомневаются в достоверности этих слов.

Андараби объявил о победе над группировкой, представляя нового главу полиции восточной афганской провинции Нангархар, сообщил телеканал 1TV.

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В 2014 году в этой провинции боевики ИГ* основали свой первый опорный пункт в Афганистане.

«Скоро мы уничтожим их последние центры. С людской помощью мы полностью избавимся от них. Некоторые их небольшие группы сдаются в плен, другие будут ликвидированы в других провинциях», — процитировало и. о. министра AFP.

Между тем, в России сомневаются в победе над террористами афганских властей. Член думского комитета по международным делам Антон Морозов заявил РИА «Новости», что ситуация в Афганистане «очень нестабильная».

«Я думаю, что даже если они там считают, что они уничтожили какие-то группы боевиков, навряд ли это означает, что полностью им удалось ликвидировать ИГИЛ*, поскольку все-таки, конечно, местные власти еще довольно слабые в плане борьбы с террористическими организациями», — считает депутат.

Вместе с тем он выразил надежду, что слова Андараби «соответствуют действительности». И боевики не будут попадать из Афганистана на территорию РФ через Таджикистан.

*«Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная на территории России.