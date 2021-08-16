Афганистан не вошел в повестку Байдена 16 августа

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден планирует работать в понедельник, 16 августа, в резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. В его расписании нет обсуждения в Белом доме ситуации в Афганистане.

В публичном расписании у президента заслушать регулярный брифинг по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Других мероприятий у Джо Байдена в этот день нет.

Ситуация в Афганистане начала обостряться последние несколько недель. Талибы* захватили все крупные города в стране. СМИ сообщали, что мятежники взяли под контроль все погранпереходы. В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия и покинул страну, чтобы «предотвратить бойню».

В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил, что война окончена.

*Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.