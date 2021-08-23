Германия вложила в Украину миллиарды евро, и заявления Ангелы Меркель о возможных санкциях против «Северного потока — 2» объясняются нежеланием немцев потерять влияние, как в Афганистане. Такое мнение «360» выразил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Канцлер ФРГ ранее во время визита на Украину заявила, что ее страна поддержит санкции против газопровода «Северный поток — 2», если он будет использоваться в качестве оружия. Меркель таким образом хотела заверить своих подопечных, что Германия продолжит оказывать влияние на Россию в этом вопросе. Однако это неверный подход, заявил Гердт.

«Чем больше мы политизируем этот процесс, тем меньше шансов у Украины и их нормальных отношений с Россией. Лучше было бы, если бы мы не использовали свой политический ресурс в решении коммерческих вопросов», — отметил немецкий депутат.

Меркель своим последним визитом в Киев показала, чтобы застолбить свои сферы влияния.

«Судя по этому, она не собирается далеко уходить из политики. Видимо, оставив своих вассалов, будет править дальше. В каком виде, мы это еще увидим», — сказал парламентарий.

Гердт напомнил, что Германия потеряла в Афганистане не только сферу влияния, но и 20 миллиардов евро налогоплательщиков, а также девятки жизней немецких солдат.

«Украина теперь переживает, чтобы не произошло такого же, когда вот так вот скоропостижно сворачиваются все программы. Поэтому она попыталась заверить: „Нет-нет, денежки, которые мы в вас вложили, мы еще про них не забыли, и пока еще программу не сворачиваем“», — объяснил депутат бундестага.

Правительство Украины между тем уже серьезно напрягает всех союзников и партнеров своей вялостью, нытьем, отсутствием реформ и разворовыванием денег, отметил Гердт.

«Но пока еще мы сценарий Афганистана на Украине повторять не будем», — заключил он.

Тема российского газа стала одной из главных на переговорах Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.