Аферисты нагрели клиентов Amazon на огромную сумму

Приложения-миллионники на Android поймали на шпионаже за пользователями Подробнее

Amazon Prime — это программа быстрой доставки, которая еще и позволяет получать неплохие скидки. Сотрудники сервиса получили множество сообщений от более чем 500 разгневанных клиентов. Люди жаловались на то, что стали жертвами мошенников.

Сначала клиенту Amazon Prime поступал автоматический звонок, который сообщал, что кто-то зарегистрировался на сервисе, использовав их личные данные. Чтобы якобы заблокировать этого неизвестного, нужно было нажать цифру 1 в телефоне. На самом деле кнопка переключала автодозвон на реального мошенника, который, впрочем, представлялся сотрудником службы поддержки.

Липовый сотрудник Amazon Prime сообщал клиенту, что на его имя была куплена подписка. Необходимо загрузить приложение Team Viewer (программа, открывающая третьему лицу доступ к просмотру и управлению компьютером, ноутбуком, смартфоном), заполнить банковские реквизиты. Эти действия должны были свести усилия незаконно зарегистрировавшегося к нулю.

Большинство клиентов не подозревали, какие возможности рекомендованное фейковой службой поддержки Amazon Prime открывает мошенникам. На самом деле они почти добровольно предоставляли злоумышленникам все личные данные, включая банковскую информацию.

«Мы серьезно относимся к попыткам фишинга и фальсификации наших клиентов. Если у клиента есть проблемы или он получает вызов, который, по его мнению, не из Amazon, он может обратиться к справочным страницам Amazon.co.uk за рекомендациями», — прокомментировали ситуацию в Amazon Prime.