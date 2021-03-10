Аферистка Анна Сорокина рассказала, как стала миллионершей в тюрьме США

Немка с российскими корнями Анна Сорокина, известная как Анна Делви, рассказала о своих миллионных гонорарах, которые получила от Netflix за экранизацию своей истории, пока отбывала в тюрьме наказание за крупные кражи. Об этом сообщила «Би-би-си».

Аферистка, которая вышла на свободу в феврале, призналась, что все годы, проведенные за решеткой, окупились. После освобождения ей начали поступать предложения о сотрудничестве от различных медиакомпаний и СМИ. Но еще в 2018 году, когда она сидела в тюрьме, получила от компании Netflix гонорар в размере 23 миллионов рублей, благодаря чему выплатила компенсацию потерпевшим по ее делу.

Сорокина призналась, что все предложения сами находят ее и она никому не пыталась продать свою историю. Однако съемки сериала «Придумать Анну», который должен был выйти на Netflix, пришлось перенести из-за пандемии. Премьера ожидается в конце года.

Суд США приговорил Сорокину к 12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение свыше 200 тысяч долларов. Но в 2021 году она получила условно-досрочное освобождение и вышла на свободу.