«Аферист из Tinder» начал зарабатывать на видеооткрытках

Израильский мошенник Шимон Хают, скрывавшийся под именем Саймон Леваев и занимавшийся обманом женщин в приложении для знакомств Tinder, начал зарабатывать честным путем. Аферист занялся продажей видеооткрыток, сообщил TMZ.

Жулик, история успеха которого легла в основу целого фильма Netflix, который так и назвали — «Аферист из Tinder», теперь записывает поздравления с днем рождения и годовщиной. Цена вопроса — 200 долларов (порядка 15 тысяч рублей). Мошенник готов и прорекламировать бизнес, но за такую услугу берет в 10 раз больше.

Всего за три дня аферист заработал на своих видеооткрытках 30 тысяч долларов (порядка 2,3 миллиона рублей).

Хают ранее отверг все обвинения со стороны девушек, ставших героинями фильма Netflix. Он сказал, что не занимался мошенничеством, а просто страдал от одиночества и искал, с кем сходить на свидание. По его словам, фильм о нем позиционируют как документальный, но на самом деле вся история якобы сфабрикована.

После премьеры на Nеtfliх фильм «Аферист из Tinder» возглавил еженедельный рейтинг стриминговой платформы.