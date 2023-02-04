Мир 04 февраля 2023, 01:37 Аэростат Китая приблизился к базе с бомбардировщиками-«невидимками» в США Сенатор от Миссури Шмитт: китайский аэростат приближается к авиабазе ВВС США Уайтмен Pxhere

Читать 360tv в

Китайский аэростат направляется к авиабазе ВВС США Уайтмен, где базируются стратегические «стелс»-бомбардировщики B-2. Об этом сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт написал в своем Twitter.

По словам американского политика, мысль о том, что китайский «аэростат-шпион» прямо сейчас летит к базе Уайтмен кажется совершенно невероятной.

Реклама

«Ни один американец не должен с этим мириться. Я — нет», — отметил сенатор.

Реклама

Губернатор Миссури Майк Парсон пожаловался в Twitter, что ему не поступали данные от Белого дома по поводу китайского аэростата, который сейчас пролетает над штатом.

«Мы не слышали никаких объяснений или планов по его ликвидации. Почему этому аэростату было позволено достичь наших территорий? Почему он не был уничтожен?» — задается вопросом он.

Парсон заверил, что будет поддерживать связь с Национальной гвардией Миссури и правоохранительными органами, чтобы отлеживать безопасность миссурийцев.

В настоящее время США сконцентрировали свои силы на удалении аэростата Китая из своего воздушного пространства. Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И произошедшее с китайским метеорологическим зондом.