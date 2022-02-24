Аэропорты Харькова и Днепра временно закрыли: они прекратили работать с вечера 23 февраля до утра 24 февраля. Об этом сообщило профильное издание Avianews.

По данным издания, единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 перестала принимать рейсы с 21:35 23 февраля до 09:35 24 февраля по московскому времени. На табло в аэропорту сказано, что прилет рейса 7W145 из Киева отменен, а рейс QU 5332 из Шарм-эш-Шейха перенесен: он приземлится в 12:00 по московскому времени 24 февраля, хотя должен был сесть в 01:55.

Аэродром Днепра прекратил работать с 01:00 до 08:00 по московскому времени. При этом издание не уточняет причины, по которым воздушные гавани приостановили работу. Авторы материала предположили, что такое решение могли принять как предосторожность, из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией.