Аэропорты Пекина отменили более 400 рейсов из-за песчаной бури

Столичный аэропорт Пекина Шоуду и международный аэропорт Дасин в понедельник отменили в общей сложности 428 рейсов. Такое решение приняли из-за начавшейся песчаной бури.

Столичный аэропорт Пекина на сегодня запланировал 1141 рейс, 247 из этого числа отменили. В аэропорту Дасин запланировали 846 рейсов, из них 181 отменили, сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Песчаная буря началась в Пекине в понедельник утром. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах столицы превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения, установленную на уровне 50 микрограмм на кубометр.

PM 10 — это твердые мелкие частицы маленького диаметра. В 09:00 (04:00 по московскому времени) концентрация PM 10 в центральных районах Пекина достигла 8108 микрограммов на кубометр, на северо-западе города — 6877, на юго-западе — 7530, на северо-востоке — 3461, на юго-востоке — 5953.

Песчаная буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе плохая. Власти Пекина объявили желтый уровень опасности в связи с пылевой бурей. Также в городе рекомендовали отменить мероприятия на улице, а также посоветовали без крайней необходимости не выходить на открытый воздух.

Согласно прогнозам специалистов-метеорологов, буря продлится до утра вторника.