Мир 02 мая 2023, 01:55 Аэропорт в сирийском Алеппо приостановил работу из-за ракетного удара Израиля TV Syria: аэропорт в Алеппо выведен из строя ракетным ударом Израиля РИА «Новости»

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После удара Израиля аэропорт в сирийском Алеппо приостановил работу. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии General Organization of Radio and TV — Syria.

По информации телеканала, ВВС Израиля атаковали ракетами позиции сирийской армии в окрестностях Алеппо, который расположен в 360 километрах от Дамаска. В результате удара сильно пострадала взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб.

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Телеканал сообщил со ссылкой на источник в ВС Сирии, что системы ПВО частично отразили ракетную атаку, зенитчики сбили несколько воздушных целей. Погиб один сирийский военный и двое гражданских получили ранения.

Четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля 30 апреля из акватории Средиземного моря ударили по городу Хомс в Сирии. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Также ракетные удары уничтожили четыре бензовоза.