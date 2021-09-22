Аэропорт в Литве предложили снести из-за его советского прошлого

Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис выразил уверенность, что необходимо ликвидировать терминал аэропорта в Вильнюсе, который построили в середине XX века. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на иностранные СМИ.

Чиновник объяснил свои слова тем, что здание терминала является пережитком советской эпохи и не соответствует имиджу страны. Кроме того, по мнению Скуодиса, аэропорт не удовлетворяет функциональным потребностями Вильнюса.

«Как только мы построим новый терминал, мы увеличим пропускную способность аэропорта до восьми миллионов пассажиров <…>. Пропустить такое количество пассажиров сейчас физически невозможно», — добавил руководитель компании «Литовские аэропорты» Мариус Гелжинис.