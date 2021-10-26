Аэропорт в Карабахе начал свою работу

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев ввели в эксплуатацию международный аэропорт Физули в Карабахе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политики торжественно перерезали ленту. Фундамент аэропорта был заложен еще в январе 2021 года. Сделал это президент Азербайджана. Первый же испытательный полет состоялся 22 августа. Аэропорт способен осуществлять перелеты 200 пассажиров в час. Турецкие компании также являлись активными участниками строительства, передал RT.