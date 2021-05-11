Аэропорт Тель-Авива возобновил работу после ракетных обстрелов

Ракетный обстрел из сектора Газа на час остановил работу международного аэропорта имени Бен Гуриона около Тель-Авива. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на управление аэропортов страны.

После начала обстрелов воздушная гавань приостановила прием рейсов и перенаправила все прибывающие самолеты на Кипр.

Группировка ХАМАС во вторник, 11 мая, устроила крупный ракетный обстрел по центральному Израилю. Под огнем оказались несколько крупных городов, включая Тель-Авив. По предварительным данным, в результате обстрела погибла женщина, около 10 человек получили ранения. Все они получают медицинскую помощь.

Пресс-служба израильской Армии заявила, что всего из сектора Газа выпустили порядка 480 ракет, из которых около 200 снарядов перехватила система ПРО «Железный купол».

Ситуация между Израилем и палестинским анклавом обострилась несколько дней назад. По стране прокатились протесты против выселения из квартала Шейх-Джарах в Иерусалиме несколько палестинских семей. Беспорядки переросли в столкновения с полицией в районе Храмовой горы.

Обстрел со стороны сектора Газа начался в минувший понедельник, 10 мая. Израиль в ответ привел к границе с анклавом танки, а после выпустил беспилотники для массированной атаки. В результате погибли 20 палестинцев, 65 получили ранения.

К локализации конфликта участников призвал МИД России. В заявлении ведомства говорится, что Москва намерена добиваться урегулирования отношений между Москвой и Газой в соответствии с принятыми резолюции Совета Безопасности ООН.