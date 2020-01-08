Аэропорт Тегерана назвал причину крушения украинского лайнера
Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» мог упасть сразу после взлета из аэропорта Тегарана из-за возгорания двигателя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя воздушной гавани столицы Ирана.
Украинский лайнер рухнул сразу после вылета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни утром 8 января. На его борту, по сообщению официального представителя минавиации Ирана Джаафара Заде, находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран сейчас выясняет, были ли среди пассажиров разбившегося лайнера россияне. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.