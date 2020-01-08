Аэропорт Тегерана назвал причину крушения украинского лайнера

Украинский лайнер рухнул сразу после вылета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни утром 8 января. На его борту, по сообщению официального представителя минавиации Ирана Джаафара Заде, находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран сейчас выясняет, были ли среди пассажиров разбившегося лайнера россияне. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.