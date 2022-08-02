Аэропорт Тайбэя получил сообщения о заложенных бомбах перед визитом Пелоси

Руководство аэропорта Таоюань в Тайбэе получило сообщения о трех заложенных на его территории взрывных устройствах для срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом написала газета «Хуаньцю шибао».

По данным автора материала, письмо о заложенных бомбах поступило утром во вторник, тогда как визит Пелоси ожидается вечером, при этом она прилетает в другой аэропорт.

Администрация аэропорта оповестила о письме полицию, управление гражданской авиации, Министерство транспорта и службу безопасности воздушной гавани.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность отправителя письма, сотрудников аэропорта призвали сохранять максимальную бдительность.

Пелоси прилетит на Тайвань ближе к вечеру во вторник, в ее делегации будут как минимум шесть человек. Предполагается, что политик переночует в гостинице Grand Hyatt, а утром в среду встретится с главой администрации острова Цаем Иньвэнем.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что поездка Пелоси на Тайвань подорвет отношения КНР и США.