Аэропорт сообщил о 60 выживших при крушении самолета в Казахстане

При крушении самолета Fokker-100, летевшего в Нур-Султан рейсом авиакомпании Bek Air, выжили 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Алма-Аты.

При этом Комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (КЧС РК) сообщил «360» о том, что погибли девять человек и еще девять пострадали.

«По предварительной информации, девять погибших и девять пострадавших, в том числе шестеро детей» — заявил пресс-секретарь КЧС РК Нурсултан Нурахметов.

Ранее мэрия Алма-Аты говорила о 14 погибших и 35 пострадавших, 22 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший в Нур-Султан, упал при взлете из Алма-Аты. Он потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 100 человек. Расследование случившегося займется специальная комиссия. Пока же все полеты Bek Air приостановлены.