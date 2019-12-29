Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

Службы аэропорта Алматы, как и любой другой воздушной гавани, имеют четкие инструкции и алгоритмы действий, говорится в сообщении. Руководители аэропорта опубликовали полную хронологию действий своих работников, чтобы понимать происходящее в первые минуты после ЧП.

Регистрация на рейс стартовала в 05:35 по местному времени (02:35 по Москве), а завершилась в 06:35. В 07:03 сотрудники объявили об окончании посадки. Самолет взлетел в 07:21, но уже через минуту борт пропал с радаров.

По этой причине еще через три минуты руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта. В ней числятся служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, служба организации пассажирских перевозок, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба авиационной безопасности, служба грузовых перевозок, инженерно-авиационная служба.

В 07:27 аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 «К», говорится в сообщении. Руководитель полетов передал информацию об авиационном происшествии в квадрате 20 «А» в 07:35. Спустя минуту на место происшествия прибыл первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта и сообщил о разрушенном самолете в квадрате 18 «В». После этого начинается эвакуация пассажиров.

В 07:38 к месту ЧП подтянулся полный состав СПАСОП и присоединился к эвакуации туристов. В 07:39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы медицинских учреждений Алма-Аты. Поэтому в 07:42 аварийно-спасательная команда аэропорта находилась уже в полном составе.

Все пассажиры, которые могли самостоятельно идти, разместились в терминале. Тогда часы показывали 08:10.

По данным представителей аэропорта, всего в первые минуты после катастрофы на место приехали 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб воздушной гавани.

Лайнер авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря. После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. Погибли 12 человек, 67 — пострадали. Всего на борту были 93 пассажира и пять членов экипажа.