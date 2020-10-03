Проливный дожди обрушились на юг Франции. Из-за непогоды аэропорт Ниццы приостановил свою работу, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта. При этом формального объявления о закрытии аэропорта не распространялось.

«Из-за крайне сложных погодных условий мы советуем пассажирам не приезжать в аэропорт и обратиться за помощью в свои авиакомпании», — сказано в предупреждении, которое было размещено на сайте аэропорта в 20:03 (21:03 по Москве), пишет ТАСС.

После этого сообщения других уведомлений не было, однако в графике прибытий после 21:00 (22:00 по московскому времени) все рейсы были отменены, за исключением самолета в Вену, который отправился в 21:45 (22:45 по Москве).

Ранее проливной дождь в регионе уже привел к обрушению автомобильного моста. Из-за усиления потока местной реки не выдержал один из пролетов сооружения. Информации о пострадавших не поступало.

На юге Франции уже закрыли крупные ТЦ, приостановили движение поездов и отменили занятия в образовательных учреждениях. Непогода уже стала причиной повреждения линии электропередач. Несколько человек пропали без вести, сейчас их поисками занимаются спасатели.