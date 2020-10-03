Аэропорт Ниццы приостановил работу на фоне проливных дождей — СМИ
«Из-за крайне сложных погодных условий мы советуем пассажирам не приезжать в аэропорт и обратиться за помощью в свои авиакомпании», — сказано в предупреждении, которое было размещено на сайте аэропорта в 20:03 (21:03 по Москве), пишет ТАСС.
После этого сообщения других уведомлений не было, однако в графике прибытий после 21:00 (22:00 по московскому времени) все рейсы были отменены, за исключением самолета в Вену, который отправился в 21:45 (22:45 по Москве).
Ранее проливной дождь в регионе уже привел к обрушению автомобильного моста. Из-за усиления потока местной реки не выдержал один из пролетов сооружения. Информации о пострадавших не поступало.
На юге Франции уже закрыли крупные ТЦ, приостановили движение поездов и отменили занятия в образовательных учреждениях. Непогода уже стала причиной повреждения линии электропередач. Несколько человек пропали без вести, сейчас их поисками занимаются спасатели.