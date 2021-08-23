Аэропорт Кабула приостановил все рейсы из-за огромного количества желающих покинуть страну

В аэропорту Кабула приостановили все рейсы. Причиной стало огромное скопление людей, желающих покинуть Афганистан. Это следует из постановления управления гражданской авиации страны, опубликованном в Facebook.

«Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов», — сообщили в ведомстве.

Представители отметили, что такие меры принимаются, чтобы предотвратить скопления людей и беспорядок в воздушной гавани. Сейчас авиационные власти Афганистана активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт и из него возобновились как можно быстрее.