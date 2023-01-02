Мир 02 января 2023, 08:38 Аэропорт Дамаска приостановил работу после атаки со стороны ВВС Израиля Reuters: атака ВВС Израиля вывела из строя аэропорт Дамаска Википедия

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Вооруженные силы Израиля атаковали международный аэропорт Дамаска, воздушная гавань вышла из строя. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщило агентство Reuters. По информации агентства САНА, аэропорт временно приостановил свою работу.

«Аэропорт после авиаудара получил материальный ущерб. Два сирийских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения», — сказано в заявлении ведомства.

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Сирийский телеканал Al Ikhbariya уточнил, что военные Израиля ударили по южной части Сирии, где дислоцированы симпатизирующие Ирану шиитские подразделения.

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По данным источника, израильские ракеты попали в склады с вооружением, при этом число погибших составило как минимум четыре человека из рядов шиитской полиции «Хезболлах».

САНА уточнило, что Израиль нанес серию ракетных ударов по Дамаску со стороны воздушного пространства над Тивериадским озером.

В последний раз израильские воздушные силы атаковали Дамаск еще в декабре 2022 года, тогда ранения получили двое военных.