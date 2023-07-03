Мир 03 июля 2023, 23:44 Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве захватили протестующие Участники акции протеста против судебной реформы захватили аэропорт Бен-Гурион в Израиле

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Участники акции протеста захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Акция против грядущей судебной реформы прошла 3 июля, сообщил The Times of Israel.

Демонстранты нарушили работу воздушной гавани, чтобы выразить свой протест. Они пришли с флагами страны и громкоговорителями. На данный момент арестованы 37 демонстрантов, полиция готовится к разгону протестующих. После того, как демонстранты выставили баррикады, перекрыли дороги и вошли в терминал, акцию протеста объявили незаконной.

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Протест в аэропорту длится уже несколько часов. Организаторы акции агитировали израильтян присоединиться к ней еще в субботу, 1 июля, во время митинга в Тель-Авиве. Они заранее предостерегли полицейских от применения силы и предупредили, что их деятельность будет в дальнейшем только усиливаться, пока не будут отменены готовящиеся изменения в законодательство.

Об отмене каких-либо рейсов не сообщалось. Согласно информации на табло, все вылеты идут строго по расписанию.

Акции протеста против судебной реформы продолжаются в Израиле уже 26 недель подряд. Самый крупный митинг прошел 1 апреля в Тель-Авиве. На него в общей сложности вышли 445 тысяч человек.