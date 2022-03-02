«Аэрофлот» выполнит спецрейс из Кипра для вывоза россиян

Авиакомпания «Аэрофлот» 4 марта вывезет российских туристов из Кипра. Для этого организуют специальный рейс, сообщила пресс-служба перевозчика.

«„Аэрофлот“ планирует выполнить специальные рейсы из ряда европейских городов для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом», — заявили в авиакомпании.

Россияне смогут покинуть Кипр 4 марта. В этот день состоится рейс SU2072/2073 Москва — Ларнака (Кипр) — Москва. Самолет вылетит из российской столицы в 10:10. Приземление в Ларнаке запланировано на 13:15, а вылет из города — на 14:45. Лайнер прилетит в Шереметьево в 19:50 по местному времени.

«Воспользоваться рейсом из Ларнаки в Москву, за границей и за пределами России, захватить билеты „туда-обратно“ любой авиакомпании России, перевозка по сегментам из России уже осуществлена», — уточнили в пресс-службе.

Также в «Аэрофлоте» сообщили, что сейчас рассматривается возможность вывоза россиян 3 марта из Парижа и Будапешта, а 6 марта из Женевы, Мюнхена и Амстердама. Этот вопрос прорабатывается совместно с Росавиацией.