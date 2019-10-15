«Аэрофлот» посоветовал ехать в аэропорт Барселоны объездным путем из-за протестов

Основные подъезды к аэропорту Барселоны оказались заблокированными из-за акций протеста в Испании. «Аэрофлот» попросил своих пассажиров выбирать другие маршруты до воздушной гавани и приезжать на рейс заранее.

На необходимость выбрать альтернативную дорогу в аэропорт Эль-Прат указали в пресс-службе перевозчика. В компании подчеркнули, что нужно приезжать минимум за три часа до взлета «для прохождения предполетных формальностей».

Тем пассажирам, кто должен был лететь рейсами SU2512/SU2515 накануне, и всем пассажирам рейсов SU 15 и 16 октября — прямых и трансферных перевозок — по направлению в Барселону или из нее разрешили перенести вылет. Сделать это можно без дополнительной платы в пределах семи дней от первоначальной даты вылета.

«При этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс/минус три дня) срока пребывания», — уточнили в авиакомпании.

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Пассажиры «Аэрофлота» также смогут вернуть билеты по месту их приобретения в случае необходимости.

Оперативное оповещение клиентов перевозчик осуществляет через центр бронирования и информации.

Накануне Верховный суд Испании огласил свое решение по 12 политикам, которых обвинили в причастности к незаконному референдуму о независимости 2017 года. Девятерых приговорили к 9-13 годам тюрьмы за мятеж, еще троих — к штрафу за неподчинение.

Акции протеста в Каталонии начались после оглашения приговора. Из-за них 14 октября аэропорт Эль-Прат отменил около 70 рейсов.