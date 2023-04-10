Мир 10 апреля 2023, 17:33 «Аэрофлот» отправил самолет на ремонт в Иран — СМИ РБК: «Аэрофлот» впервые отправил самолет на ремонт в Иран РИА «Новости»

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила в Иран свой самолет на ремонт. Об этом сообщил РБК.

«Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 вылетел в Иран 5 апреля. Технические специалисты иранского перевозчика Mahan Air обслужат воздушное судно», — указали в материале.

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По данным источника, вопрос технического обслуживания у иранских специалистов «Аэрофлот» обсуждал последние несколько месяцев. Лайнер A330 отправился в Mahan Air для ремонта стоек шасси.

Ранее «Аэрофлот» пользовался услугами компании HAECO из Гонконга, с которой перевозчик заключал долгосрочное соглашение по обслуживанию самолетов. Однако введенные западные санкции затронули в том числе поставки запчастей и услуги ремонта техники отечественных авиакомпаний.

Перевозчик Mahan Air в Иране имеет огромный опыт в ремонте самолетов, международные сертификаты и богатую материальную базу, выполняя работы с высоким уровнем качества.