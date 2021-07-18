«Аэрофлот» из-за забастовки развернул летевший в Лиссабон самолет

Российская компания «Аэрофлот» на полпути развернула самолет, летевший из Москвы в Лиссабон. Об этом сообщили в соцсетях летевшие этим рейсом пассажиры. Стало известно, что в столице Португалии отменено более 200 рейсов. В двухдневной забастовке принимают участие практически весь персонал аэропорта.

Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

Забастовку в Лиссабоне, по данным Reuters, объявил Союз работников наземных служб. В аэропорту после отмены 200 рейсов скопилось огромное количество пассажиров. К окончанию забастовки, видимо, будет отменено еще больше.

Протесты повлияли на работу аэропорта в столице, другие воздушные гавани они мало затронули. Работники аэропорта требуют повышения жалованья и выплату отпускных.

Один из пассажиров 11 июля из-за духоты открыл аварийный люк самолета в столичном аэропорту Шереметьево. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.