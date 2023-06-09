Мир 09 июня 2023, 08:55 Аэродромы Германии предложили отдать под обучение пилотов ВСУ полетам на F-16 Глава комитета Штрак-Циммерман призвала на аэродромах ФРГ обучать ВСУ полетам на F-16 РИА «Новости»

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Германия никогда не владела американскими истребителями F-16, но могла бы отдать свои аэродромы для обучения ВСУ управлению F-16. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила такой формат помощи в интервью Bild.

«У нас никогда не было F-16, но мы можем предоставить аэропорты в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГ», — сказала она.

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Учителями, по ее задумке, в этом случае выступят инструкторы из других стран. Он сказала, что Украине стоит принять участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе, несмотря на то, что ее не примут в альянс. Мари-Агнес Штрак-Циммерман напомнила, что вступление страны в состоянии вооруженного конфликта запрещено уставом, к тому же киевскому режиму, если он к этому стремится, придется исполнить большое количество сложных и разнообразных требований.

Лидеры стран G7 на саммите в Японии заявили, что передадут Украине F-16, хотя окончательное решение еще не приняли. Глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли посоветовал киевскому режиму не рассчитывать на чудо, ведь у российской армии тоже есть тысяча истребителей четвертого поколения.