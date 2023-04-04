Мир 04 апреля 2023, 07:52 Аэродром ночью загорелся в Одессе — СМИ «Русская весна»: в Одессе загорелся аэродром «Школьный»

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В Одессе ночью произошел пожар на аэродроме «Школьный». Об этом сообщили военкоры издания «Русская Весна».

По их данным, дрон-камикадзе поразил объект на аэродроме. Украинские боевики не смогли сбить дроны огнем с земли.

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Именно с аэродрома «Школьный» ВСУ атакуют беспилотниками Крым, там расположена украинская военная техника. В конце марта по нему уже били российские ракеты.

В ночь на 4 апреля в Одессе прогремело несколько взрывов. Украинские СМИ сообщили, что несколько беспилотников сбросили в городе взрывные устройства. После прилетов начали работать сигналы воздушной тревоги. Очевидцы уточнили, что несколько взрывов прогремели в одном и том же месте, украинская система противовоздушной обороны не справилась со своей задачей. Начался пожар. Некоторые Telegram-каналы сообщили об уничтожении двух цехов беспилотников.

Перед этим сообщалось о взрывах в подконтрольных Украине Дружковке и Константиновке в Донецкой Народной Республике.