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    14 апреля 2021, 14:33

    Фермеры предупредили о дефиците чипсов

    Анатолий Минкин

    Чипсы и картошку фри готовят из особого сорта картофеля «Рассет Бербанк». В его клубнях содержится большое количество крахмала, поэтому производители предпочитают использовать именно его. Основные посадки этого сорта картофеля расположены в Северной Америке. Потепление привело к тому, что климат в регионе стал суше, что сильно осложнило работу фермеров. Об этом сообщило издание YCC.

    Фермеры предупредили о дефиците чипсов

    Представитель Министерства сельского хозяйства штата Айдахо Ричард Нови пояснил, что поливы картофельных полей во многом зависят от таяния горного снега. Стекающая вода постоянно увлажняет почву. Но в последние несколько месяцев количество осадков в горах значительно сократилось.

    «Если будет меньше снегопадов или таяние начнется раньше, то это повлияет на работу фермеров. Жаркая и сухая погода снизит урожайность, а сам крахмал в клубнях превратится в сахар», — пояснил он.

    По его словам, из такого испорченного картофеля чипсы получаются темного цвета, что не понравится потребителям. Сейчас ведомство вместе с группой ученых-селекционеров занимается выведением новых сортов картофеля, устойчивых к засухе.