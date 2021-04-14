Фермеры предупредили о дефиците чипсов

Чипсы и картошку фри готовят из особого сорта картофеля «Рассет Бербанк». В его клубнях содержится большое количество крахмала, поэтому производители предпочитают использовать именно его. Основные посадки этого сорта картофеля расположены в Северной Америке. Потепление привело к тому, что климат в регионе стал суше, что сильно осложнило работу фермеров. Об этом сообщило издание YCC.

Представитель Министерства сельского хозяйства штата Айдахо Ричард Нови пояснил, что поливы картофельных полей во многом зависят от таяния горного снега. Стекающая вода постоянно увлажняет почву. Но в последние несколько месяцев количество осадков в горах значительно сократилось.

«Если будет меньше снегопадов или таяние начнется раньше, то это повлияет на работу фермеров. Жаркая и сухая погода снизит урожайность, а сам крахмал в клубнях превратится в сахар», — пояснил он.

По его словам, из такого испорченного картофеля чипсы получаются темного цвета, что не понравится потребителям. Сейчас ведомство вместе с группой ученых-селекционеров занимается выведением новых сортов картофеля, устойчивых к засухе.